Kommentar von Stefan Braun

Kevin Kühnert hatte sich vorgenommen, nicht klein beizugeben. Egal, ob die SPD die Nase vorn haben sollte oder nicht: Kühnert, der Angreifer, hatte sich am Sonntagabend offenkundig sehr fest dazu entschieden, bis zur letzten Sekunde auch die allerletzte rechnerische Möglichkeit der SPD für eine Regierungsbildung zu nutzen. Selbst als klar war, dass FDP und AfD in den Landtag einziehen und deshalb eine rot-grüne Mehrheit endgültig zur Illusion geworden war, hielt Kühnert an der Idee, ja an dem Anspruch fest, nun halt mit Grünen und FDP die nächste Landesregierung zu bilden. So entschlossen und unberührt von den Botschaften des Abends vertrat der SPD-General diese Position, dass manche sich im Laufe des Abends fragten, ob der das denn überhaupt dürfe?

Die Antwort darauf ist knapp: Natürlich darf er das. Nirgendwo im Grund- oder im Bundeswahlgesetz steht, dass nicht auch ein Wahlverlierer versuchen darf, nach der Wahl eine Mehrheit im Parlament zu suchen. Ja, gerade die SPD hat das in der Historie der Republik schon des Öfteren gemacht. Und zwar mit ihren beiden angesehensten Kanzlern. Willy Brandt und Helmut Schmidt sind aus den Wahlen 1969 respektive 1976 nicht als Sieger hervorgegangen - und schafften es trotzdem, hinterher zum Kanzler gewählt zu werden. Nicht unwahrscheinlich, dass der forsch-selbstbewusste SPD-Generalsekretär aus der Erinnerung daran seine Chuzpe gespeist hat.

Parteichef Klingbeil beschützt seine Sozialdemokraten vor einer großen Peinlichkeit

Eine andere Frage ist, ob Kühnert der SPD mit seinem Insistieren einen Gefallen getan hat. Gut möglich ist, dass es manchem Sozialdemokraten sehr gefallen hat, wie selbstbewusst und von keinem Sturm umzuwerfen Kühnert im Fünf-Minuten-Takt seine Botschaft unters Volk brachte. Allerdings könnten sich manche auch daran erinnern, dass viele Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl dem unterlegenen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet nahelegten, doch endlich einzusehen, dass er aufgeben müsse. Wer das eine sagt, aber später das andere macht, erhöht nicht seine Glaubwürdigkeit, sondern schwächt sie. Mindestens bei allen, die ein ausreichend gutes Gedächtnis haben.

Hinzu kommt die Frage, ob ein Wahlergebnis Botschaften aussendet oder nicht. So konnte Willy Brandt 1969 darauf verweisen, dass die SPD deutlich zugelegt und die Union Verluste eingefahren hatte. Brandt konnte also mit einer gewissen Berechtigung behaupten, dass die Wählerinnen und Wähler ihn gestärkt hatten. Armin Laschet konnte das nach der Bundestagswahl 2021 nicht von sich sagen. Und das gleiche gilt nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen für den SPD-Mann Thomas Kutschaty. Er hat nicht nur Verluste gemacht, sondern ist vom CDU-Kontrahenten Hendrik Wüst stärker abgehängt worden als jeder Sozialdemokrat vor ihm.

Ein kurzer Blick auf diese Realität hätte Kühnert ein Hinweis sein können, dass unbeirrbares Selbstbewusstsein manchmal verzagte Mitstreiter bei Laune halten, manchmal aber auch die gesamte Partei in eine große Peinlichkeit führen kann. Besonders deutlich zeigt sich das beim Blick auf den FDP-Spitzenkandidaten Joachim Stamp. Ausgerechnet er, der für seine Partei eine fürchterliche Niederlage erlitten hatte, sollte nach dem Willen Kühnerts zur Säule seiner erhofften Ampel werden. Wer Stamp aber zuhörte (er hatte für die FDP gerade noch mal eben so die Höchststrafe verhindert), konnte früh ahnen, dass Stamp in dieser Lage nicht für eine Sekunde einen Lagerwechsel Richtung SPD in Erwägung ziehen würde.

Es spricht für Parteichef Lars Klingbeil, dass er das nach ein paar Stunden verstanden hat. Am Ende einer steilen Lernkurve hat er den Erfolg der CDU anerkannt und jegliche Ansprüche der SPD fürs erste beerdigt. Das ist einfach nur vernünftig. Es liegt eben doch schlicht im eigenen Ermessen einer Parteiführung, ob sie einen realen Machtanspruch formulieren kann - oder ob sie sich damit am Ende eher der Lächerlichkeit preisgibt.