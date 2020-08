"Querdenker"-Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin.

TV-Kritik von Philipp Bovermann

Wie schön so ein Fernsehstudio aussehen kann. Wie behaglich und sicher. Das Licht ist dort, wo es hingehört, die Mikrofone sind ordentlich eingepegelt. Armin Laschet hat Puder im Gesicht. Katja Kipping will auch was sagen. Die Zuschauer hören und sehen die beiden Politiker, sie hören und sehen das, was die Redaktion sich überlegt hat, und keiner ruft dazwischen, nichts stört den Sendeablauf - in den Ohren mancher Menschen klingt das bereits nach Medien, die sich wahlweise von der politischen Führung an der Nase herumführen lassen oder eine eigene Agenda verfolgen.

Vielleicht haben einige, die so denken, am Donnerstagabend die Sendung von Dunja Hayali im ZDF eingeschaltet. Weil sie wissen wollten, was nun mit dem Material passiert ist, das die Journalistin und ihr Team bei der "Querdenker"-Demo am vergangenen Samstag in Berlin gedreht haben. Dort war Hayali unterwegs, um mit den Demonstrierenden ins Gespräch zu kommen, musste den Dreh aber irgendwann abbrechen. Die Stimmung kippte, sie wurde beschimpft und bedroht. Zu sehen ist das auf einem Handyvideo, das Hayali auf ihrem Weg durch die Menge drehte und später bei Instagram veröffentlichte: "Lügenpresse"-Rufe, immer wieder Menschen, die sie bitten - mal mehr, häufig weniger freundlich - objektiv zu berichten, nicht wieder alles zurecht zu schneiden, um die Demonstranten zu diffamieren. Die Wahrheit zu sagen.

In dem Beitrag, der in der Sendung eingespielt wird, beschreibt Hayali nun ganz nüchtern - wie auch sonst? - die bunte Mischung aus Verschwörungsgläubigen, Hippies, Rechtsextremen, Impfgegnern und anderen Menschen, die sich etwa durch die Maskenpflicht gegängelt fühlen. Sie spricht mit einer Expertin für Rechtsextremismus, die vor der Offenheit dieser Bewegung nach ganz rechts warnt und eine neue "Unübersichtlichkeit" attestiert. Sie spricht mit Gegendemonstranten. Vor allem aber kommen die Demonstranten selbst zu Wort.

Wenn es nicht Journalismus war, was war es dann?

Eine Frau, die in dem Instagram-Video angekündigt hatte, die Sendung sehen zu wollen, darf nochmal von ihren negativen "Erfahrungswerten" mit den Öffentlich-Rechtlichen berichten. Dass sie die Dreharbeiten und ihren Abbruch live dokumentiert hat, erwähnt Hayali in der Sendung am Donnerstagabend nicht. Etwa sechs Minuten dauert der Demo-Beitrag. Dann dürfen wieder Laschet und Kipping reden.

Es lohnt, sich das Instagram-Video anschließend nochmal anzuschauen - und sich dann zu fragen, ob das, was Hayali da mit ihrem Handy gemacht hat, Journalismus war. Nicht als Kritik, sondern um zu einer anderen Frage zu gelangen: Wenn es nicht Journalismus war, was war es dann? Und wenn doch: Sollte es mehr davon geben?

Das Video passt in das, was es dokumentiert: eine entfesselte, chaotisch-bunte, "unübersichtliche" Menschenmenge. Es ist buchstäblich aus der Hüfte geschossen, ein Gewirr von Stimmen gelangt ungerichtet in das Mikrofon, verstehen tut man sie häufig nicht, die Kamera dreht sich rastlos hin und her. Man nimmt nicht viel mit außer einem Eindruck, der durch Mark und Knochen geht: die Wut. Zu sehen sind weniger Menschen als vielmehr eine Masse an Körpern, auch weil Hayali die Kamera häufig eher tief hält und so die Köpfe der Menschen abschneidet.

Hayali wird ihrerseits gefilmt und interviewt, nicht zur neutralen Dokumentation, sondern als Machtdemonstration. Die Moderatorin antwortet, behauptet sich, schimpft, freut sich anschließend auf ihren "Köter" zuhause, wie sie sagt. Jeder redet gleichzeitig. Jeder will noch ein bisschen mehr influencen als der andere.

Weil sie Fragen stellt und die Antworten auch wirklich wissen will, ist sie als Journalistin unterwegs, zugleich verlässt sie mit dem begleitenden Handyvideo auch den Raum der konventionellen Berichterstattung. Sie fertigt keinen journalistischen Beitrag an, sondern etwas anderes an, ein Beweisdokument. Etwas, das man den Leuten zeigen kann, um zu sagen: Alles echt und ungeschnitten! Hier siehst du! Hier mein Videobeweis! Das ist das Prinzip derer, die an journalistisch verfertigte Tatsachenbehauptungen nicht mehr glauben.

Dass sie dieses vermeintliche Rohdokument ganz anders wahrnehmen und interpretieren, steht auf einem anderen Blatt. So dokumentiert das Video das Scheitern eines Versuchs: einen neutralen medialen Raum zu schaffen, in dem ein Gespräch zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Anhängern "alternativer", "freier" Medien möglich wäre.

Zwei Frauenstimmen - und keiner, der sie niederbrüllt

Hayalis Sendung zeigte auch, wie schön es sein kann, ein Gespräch total elitär und exklusiv zu führen. Nur zwei Stimmen, die zufällig zwei Frauen gehören, und keiner weit und breit, der sie niederbrüllt. Hayali spricht mit Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag als erste Landeschefin die Schulen nach den Sommerferien wieder eröffnet, außerdem hat sie jüngst eine Brustkrebs-Erkrankung überstanden. Sie wirkt stark und gefasst, gibt aber fein dosiert auch Einblicke in das, was die Diagnose mit ihr und ihrer Familie gemacht hat.

"Mein Sohn ist 13, der versteht, was eine Krebsdiagnose bedeutet", sagt sie, die vierjährige Tochter habe unentwegt ihren Teddybär verarztet. Auf die Frage, wie viel Schwäche man sich in der Politik erlauben dürfe, "gerade auch als Frau", sagt Schwesig: "Man darf sich gar keine Schwäche in der Politik erlauben." Eine kurze Ahnung von dem, was es bedeutet, Ministerpräsidentin zu sein, rauscht da vorbei.

Der ungeschnittene Videobeweis, die totale, ungefilterte Nähe kann so etwas nicht herstellen. Dafür braucht es eine gute Frage in einem schön ausgeleuchteten Studio.