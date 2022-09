Von Peter Fahrenholz

Politische Profis - und wer würde daran zweifeln, dass Christian Lindner ein politischer Profi ist - wissen natürlich, was nötig ist, um sich aus der Defensive herauszuarbeiten. Ehe man sich mit den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett zusammensetzt, um über einen Ausweg aus der Malaise zu beraten, braucht man erstmal einen öffentlichen Befreiungsschlag. Also hat der Finanzminister seinen Sinneswandel zunächst bei der Bild am Sonntag platziert, um dann am Abend bei "Anne Will" nachzulegen. Auch Lindner hakt die umstrittene Gasumlage, deren Urheber sein Koalitionsfeind Robert Habeck ist, jetzt ab und schließt sich dem Chor jener an, die stattdessen eine Gaspreisbremse fordern.