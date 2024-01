Von Nele Pollatschek

Das wird ja alles nicht so bleiben. Das Logo zum Beispiel wird nicht in jeder Folge "Caren Miosga" permanent da unten am Bildrand kleben. Eventuell wird das Logo insgesamt verschwinden. Weißer Kreis neben weißem Viereck, was sicherlich symbolisch ist, wobei man nicht genau weiß, wofür. Vielleicht steht es für Symbole, die man in einem Logo verwenden könnte, vielleicht gab es da einen langen Prozess, vielleicht saßen auserwählte Semiotiker (Robert Langdon, Umberto Eco, das lilafarbene Teletubby) im Tubby-Bunker und malten Piktogramme auf ihre Bäuche, bis am Ende nur noch ein Kreis und ein Quadrat übrig blieben, als Essenz des Symbolischen an sich. Vielleicht hat aber auch nur irgendein findiger ARD-Digital-Stratege zufällig das Logo der Cloud-Security Firma "Kisi" gesehen und gedacht: "Och, das sieht doch ganz hübsch aus, das nehmen wir."