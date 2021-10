Von David Pfeifer, Phuket

Vermutlich hätte man das Oktoberfest irgendwie stattfinden lassen können, mit Impfkontrollen, Hygieneregeln und natürlich: ohne Alkohol. Sicherheitsabstand im Zelt, vier Personen an einer Bank, alkoholfreies Bier. Aber hätte das Spaß gemacht? Nüchtern auf der Bierbank, ohne Nebenfrau oder Nebenmann im Arm "in München steht ein Hofbräuhaus" mitgrölen? Eher nicht. An dieser Stelle sei der Hinweis eingefügt, dass Alkohol Gift ist für den Körper, er schädigt die Nerven und stört den Stoffwechsel, nur sehr wenig Alkohol regt den Kreislauf an. Und von wenig Alkohol ist hier nicht die Rede. Viel Alkohol wiederum ist eine Droge, also gefährlich, wenn auch gesellschaftlich toleriert, mehr auf jeden Fall als Marihuana oder Nikotin.