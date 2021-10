Falscher Ehrgeiz, falscher Karriereschritt: Als Politiker sollte man wissen, was man kann - und wovon man besser die Finger lässt. Aber warum fällt es manchen dann so schwer?

Essay von Stefan Braun

Ob er es längst weiß? Oder erst in einigen Wochen verstehen wird? Noch schweigt Armin Laschet zu allem, was mit ihm, dem Kanzlerkandidaten der Union, passiert ist. Einem Christdemokraten, der einen miserablen Wahlkampf hinlegte; einem Kandidaten, der plötzlich all das war, was er nicht sein wollte: kratzbürstig, unfreundlich, angriffig, beleidigt. Einem eigentlich erfahrenen Politiker, der von einem erklärten Teamspieler zu einem willkürlich entscheidenden Einzelkämpfer schrumpfte.