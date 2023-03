Am Theater und im Publikum verehrt man die Texte von Yasmina Reza, gerade laufen ihre Stücke in mehreren Häusern an. Besonders für uns erdenschwere Deutsche ist ihre Glücksformel verführerisch.

Von Christiane Lutz

Es gibt wenige Dinge, auf die man sich hierzulande einigen kann. Und wenn doch, dann sind es in der Regel negative. Die Bahn. Das Schulsystem. Das Wetter im Februar. Kollektiv gut finden die Deutschen nicht mal mehr die deutsche Fußallnationalmannschaft, auch nicht in der Zeit, als sie noch nicht in der Vorrunde großer Turniere ausschied. Umso augenfälliger, dass sich der Literatur- und Theaterbetrieb auf eine Frau sehr wohl einigen kann, und zwar in glockenheller Begeisterung: auf Yasmina Reza.