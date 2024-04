Interview von Jörg Häntzschel

Der Fotograf Wolfgang Tillmans, einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, hat Übung in politischen Kampagnen. 2016 entwarf er Plakate gegen den Brexit, 2019 warb er dafür, an der Europawahl teilzunehmen. Diesmal ging er einen anderen Weg. Er spendete der SPD 50 000 Euro. Das kann man der Website des Bundestags entnehmen, wo jede Spende über 35 000 Euro veröffentlicht wird. Hier erzählt er, was ihn dazu motivierte und wie es für ihn weitergeht.