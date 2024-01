Von Jakob Biazza und Laura Hertreiter

Der Tag, an dem mit der New York Times die Einhörner durchgingen, war der Donnerstag, 4. Januar 2024. Eine der wichtigsten Tageszeitungen veröffentlichte an diesem Tag ein 5000 Wörter gewaltiges Meinungsstück, in dem eine freie Autorin namens Anna Marks über die angebliche Homo- oder Bisexualität Taylor Swifts spekuliert. Doppeldeutige Überschrift in Anlehnung an einen Titel des Popstars: "Look What We Made Taylor Swift Do". Seht her, wozu Taylor Swift unseretwegen gezwungen ist. Was folgt, ist eine Art Zwangsouting.