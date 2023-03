Interview von Philipp Bovermann

Wie die gefeierte Künstlerin Lydia Tár, die sie im Film "Tár" verkörpert, steht Cate Blanchett auf dem vorläufigen Höhepunkt einer großen Karriere: Bei den Oscars gilt sie in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" als Favoritin. Sie wäre mit 53 Jahren die jüngste Schauspielerin, die zum dritten Mal die begehrteste Auszeichnung der Filmbranche gewinnt. Zum Gespräch lädt sie in ein Hotelzimmer mit Blick auf den Potsdamer Platz in Berlin, einen Tag vor der Deutschlandpremiere des Films bei der Berlinale. Sie lächelt zuvorkommend, bietet an, ein Glas Wasser einzuschenken.