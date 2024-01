Von Christine Dössel

"Schauspielerin des Jahres?", fragte der Hollywood Reporter, als er Sandra Hüller im September 2023 auf dem Cover zeigte. Die Titelgeschichte über die deutsche Schauspielerin war ein großes Ding, aber das Fragezeichen hätte sich das amerikanische Branchenmagazin sparen können: Keine andere Schauspielerin hat im vergangenen Jahr derart viel internationale Aufmerksamkeit und Auszeichnung erhalten wie Sandra Hüller, nachdem sie beim Filmfestival von Cannes in gleich zwei Sieger-Filmen herausstach: als mordverdächtige Schriftstellerin in dem französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls" und als Hedwig Höß, Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß, in dem Drama "The Zone of Interest".