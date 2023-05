Wim Wenders erzählt in "Perfect Days" die Geschichte eines Toilettenreinigers in Tokio.

Sandra Hüller wird beim Filmfestival in Cannes als beste Darstellerin gehandelt - und am Hafen überrascht ein besonderer Empfang.

Von Tobias Kniebe

Diese leise Melancholie, die sich in den letzten Tagen eingeschlichen hat, auch sie gehört zu Cannes. Und zu einer Generation von Filmemachern, die goldene Zeiten mit dem Festival erlebt haben, aber jetzt alle um die siebzig oder älter sind. Einer von ihnen ist Wim Wenders, den man am Mittwoch im traditionsreichen Austern-Restaurant "Astoux et Brun" am Hafen antreffen konnte. Auf die Frage, was er am meisten mit Cannes verbindet, verfällt er für einen Moment ins Nachdenken, aus der Gegenwart entrückt.