Von Jakob Biazza

Mal eine eher kleine, eher private Anekdote zum sehr großen, sehr öffentlichen Thema Sexismus, strukturelle Benachteiligung von Frauen und fein gewählter Blindheit. Man bekam vor ein paar Jahren von einem enorm lieben Menschen einen Plattenspieler geschenkt, hatte aber - in der Jugend waren CDs angesagter - kaum Platten zum Spielen. Man ging also in einen passenden Laden und kaufte ein paar Alben, die irgendwann beim Aufwachsen wichtig waren oder einfach so gut. "Eric Clapton Unplugged", zum Beispiel. Tom Waits' "Closing Time" sowieso. "Check Your Head" von den Beastie Boys natürlich auch. Hendrix war dabei und die Meters und, wirklich sehr zufällig, es tauchte im Augenwinkel auf und "Masseduction" gab es nicht: "Daddy's Home", von St. Vincent.