Von David Steinitz

Ein heißer Sommertag in Berlin. Otto Waalkes berichtet, dass in seinem ersten Schulzeugnis stand: "Otto ist schwatzhaft und undiszipliniert". Während der folgenden Stunde tut der 72-Jährige nichts, um diesen Eindruck zu widerlegen. Zweimal greift er zur Gitarre und spielt "Crazy Little Thing Called Love" und den "Babysitter Boogie". Sein neuer Film "Catweazle" startet am 1. Juli im Kino. In der Familienkomödie spielt er einen Zauberer, der aus dem elften Jahrhundert in die Gegenwart katapultiert wird.