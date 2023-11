Von Jan Heidtmann

Der amtierende deutsche Bundeskanzler erklärt sich nicht so gern. Umso erstaunlicher ist es, wenn Olaf Scholz in dieser Woche gleich zweimal vor die Öffentlichkeit tritt: An diesem Dienstag in Sachen Bundeshaushalt und bereits am Montag in Sachen AfD-Verbot - zu sehen auf der Website afd-verbot.de. Erstaunlich, um nicht zu sagen: ein Fake. Die Internetseite gehört zum neuesten Streich des "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS). Mit dem falschen Scholz melden sich die Aktionskünstler nach zwei Jahren zurück.