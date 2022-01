"Ich wollte mich um eine Art von Anti-Monstrosität bemühen": Ulrich Matthes (links) in "München".

Interview von David Steinitz

Lässt sich der Zweite Weltkrieg verhindern? Im Herbst 1938 steht Europa kurz vor einer Eskalation, Adolf Hitler plant den Einmarsch in die Tschechoslowakei. In München kommt es zu einer kurzfristig anberaumten Notkonferenz zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Über diese wahre Begebenheit hat der britische Schriftsteller Robert Harris den Roman "München" geschrieben, in dem zwei junge Diplomaten und Freunde, ein Engländer und ein Deutscher, das Schlimmste verhindern wollen. Jetzt wurde sein Thriller-Bestseller vom deutschen Regisseur Christian Schwochow verfilmt. Das Drama läuft ab 6. Januar im Kino und ab 21. Januar auf Netflix. Der britische Schauspielstar Jeremy Irons spielt darin den englischen Premierminister Neville Chamberlain, sein deutscher Kollege Ulrich Matthes spielt Adolf Hitler.