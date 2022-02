Interview von Martina Knoben

Den Corona-Faustgruß lehnt Margarethe von Trotta ab, er sei ihr zu aggressiv. Lieber legt sie die Handflächen aneinander und deutet charmant eine Verbeugung an. Die Regisseurin hat sich Zeit genommen für ein Treffen in München und sieht so energiegeladen aus, dass man kaum glauben mag, dass sie am 21. Februar 80 Jahre alt wird. Groß feiern möchte sie ohnehin nicht, die nächsten Dreharbeiten stehen an - in Jordanien.