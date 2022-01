Von Kurt Kister

Vor fast hundert Jahren, 1925, veröffentlichte Thomas Stearns Eliot sein Gedicht "The Hollow Men". T.S. Eliot, Literaturnobelpreisträger von 1948, schrieb in den "hohlen Männern" über Menschen in einem Zwischenzustand vor dem Tode, in dem sie wie Strohpuppen auf das Ende warten. "This is the way the world ends / not with a bang but a whimper", heißen die letzten Zeilen, so geht die Welt zu Ende, nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winseln.