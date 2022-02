Kommt bald der Einmarsch? Paramilitärs des ultranationalistischen Regiments Asow trainieren in Mariupol in der Ostukraine Zivilisten in Erwartung einer möglichen russischen Invasion.

Und in Berlin blühen die Krokusse. Von einem Wochenende voller rast- und ratloser Gedanken an Russland und die Ukraine.

Gastbeitrag von Ingo Schulze

An Freitagen, mitunter schon an Donnerstagen, wird mir in E-Mails oft ein schönes Wochenende gewünscht. Dieses Wochenende verspricht tatsächlich ruhig zu werden, eine Ruhe, die mir aber unheimlich ist. Am Mittwoch beginnt der Krieg, hat Präsident Biden gesagt, und die deutschen Staatsbürger sollen die Ukraine verlassen, sagt Außenministerin Baerbock. Das fährt einem in die Knochen und katapultiert den Blutdruck nach oben. Und zugleich reizt es zum Lachen, weil es wie ein Witz klingt. Und beides ist gleichermaßen real, die Bestürzung und der Gedanke: Was für ein Unfug!