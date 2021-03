Und es hat bumm gemacht: Dwayne "The Rock" Johnson in "Fast & Furious 7".

Von David Pfeifer

Was würde "The Rock" tun? Diese Frage sollten sich alle karrierebewussten Menschen stellen, die gerne in der Öffentlichkeit stehen. Denn Dwayne "The Rock" Johnson, 47 Jahre alt, macht vieles, vielleicht sogar alles richtig, was man in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie richtig machen kann.