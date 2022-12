Von Holger Gertz

Das Leben und Werk des Fußballers Franz Beckenbauer ist schon einmal in Spielfilmlänge gewürdigt worden. 1973 kam Wigbert Wickers halbfiktive Doku "Libero" ins Kino, es geht um den Druck, der im Spiel ist, das große Geld, das ganze Glück, und Franz Beckenbauer spielte sich quasi selbst. "Die Handlung", schrieb damals Ludwig Maibohm in der Zeit, "ist wirr, fußballirreal und in manchen Phasen und Szenen geradezu peinlich". Immerhin: Die Sequenzen, in denen Beckenbauer in Super-Slow-Motion richtig kickt, sind sehenswert.