Macht's nur so weiter

Von Gerhard Matzig

Zum Glück muss man nicht immer alles neu erfinden, das gilt auch für die Kostenexplosion. In einer "Monaco Franze"-Folge aus den frühen Achtzigerjahren, die "Macht's nur so weiter" heißt, wozu einem sofort ein Dutzend Baukostenskandale der Gegenwart einfallen, geht die grandiose Erni Singerl auf den Markt zum Einkaufen. Der Salat, "letschert", ist teurer geworden, stellt sie fest, die Tomaten kleiner - und der "windige Bund Petersil'" kostet sogar zwei Mark. Wie gesagt: Achtzigerjahre, den Teuro gab es damals noch gar nicht. Die Inflation war in Zeiten des Ersten Golfkriegs ähnlich hoch wie heute. Aus ähnlichen Gründen: Energiekrise und Krieg.