Gastbeitrag von Heinz Bude

Wir werden an einen Ort zurückkehren, wo wir noch nicht waren. So lautet die Erkenntnis, die uns die Pandemie aufzwingt und die der Klimawandel fordert. Das hat die Ampelkoalition mit ihrem "Bündnis von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" leider Gottes nicht begriffen. Die Losung "Mehr Fortschritt wagen", die stolz über dem Koalitionsvertrag steht, führt jetzt schon in die Irre. Sie zeugt mehr von trotzigem Festhalten an modernen Gewissheiten als von klarer Einsicht in eine Lage anderer Notwendigkeiten und neuer Möglichkeiten. Willy Brandt, von dem die Formel des Wagens entlehnt ist, war zweifellos ein Großer, für die Sozialdemokratie womöglich der Größte, aber er agierte in einer ganz anderen Zeit.