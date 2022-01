Von Mareen Linnartz

Sechste Aufklappseite, rechts in der Mitte, da hat er eine eigene Kindheitserinnerung verewigt. Gleich in seinem ersten Wimmelbuch überhaupt, "Rundherum in meiner Stadt", 1968 erschienen. Man sieht die Auer Dult in München, ein Sehnsuchtsort des kleinen Ali in den Nachkriegsjahren, es gibt Stände für Haushaltswaren und Geschirr, aber auch Fahrgeschäfte, ein Kettenkarussell, eine Schiffschaukel - und ein Riesenrad. In der obersten Gondel sitzt ein kleiner Junge und winkt fröhlich den Volksfestbesuchern zu. Rote Backen, lustige runde Augen, ein freches Gesicht - in Ali Mitgutschs Zeichnungen sahen Kinder schon damals nicht adrett und bescheiden aus, sondern eher so, als seien sie jederzeit zu einem Streich aufgelegt. Bei diesem Jungen kommt noch etwas anderes hinzu: Er wirkt beseelt und glücklich, denn er kann - wenn auch nur für einen kurzen Moment - die Welt von oben betrachten.