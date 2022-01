Interview von David Steinitz

Gemeinsam mit ihren älteren Schwestern Danielle und Este spielt Alana Haim in der Indierockband Haim. Als Gitarristin und Keyboarderin ist die 30-Jährige seit über einem Jahrzehnt erfolgreich. Das letzte Album der Band ("Women in Music, Pt. III") erschien 2020. Jetzt hat der Starregisseur Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood", "Boogie Nights") Alana Haim als Schauspielerin entdeckt. In der wunderbaren Komödie "Licorice Pizza" (Kinostart am 27. Januar) spielt sie gleich die Hauptrolle: eine junge Frau, die von einem frechen Schuljungen angebaggert wird und mit ihm allerlei skurrile Abenteuer im überdrehten Los Angeles der Siebzigerjahre erlebt.