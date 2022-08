Von Niels Hendrik Petersen

Deutschland ist und bleibt ein Mieterland, rund 58 Prozent der Menschen hier wohnen so. Bei Einpersonenhaushalten sind es sogar 70 Prozent. Es sind also in der Mehrheit Mieterinnen und Mieter, die gerade zusätzliche Kosten für Strom und Gas auffangen müssen. Ein vierköpfiger Musterhaushalt, der jährlich umgerechnet 20 000 Kilowattstunden verbraucht, zahlt nach Berechnungen von Check 24 im Schnitt bereits jetzt 3415 Euro. Die neue Gasumlage, die vom 1. Oktober 2022 an kommen wird, ist da noch nicht eingerechnet.