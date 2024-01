SZ Plus Medizin : "Jeder Fall eines schwer erkrankten Kindes ist einer zu viel"

Seit Jahren empfiehlt die Stiko, Kinder gegen Meningokokken C zu impfen, aber nicht gegen Meningokokken B, obwohl diese deutlich häufiger auftreten. Kinderärzte fordern nun den Piks. Was dafür spricht - und was dagegen.