Von Berit Uhlmann

In Kambodscha ist vor wenigen Tagen ein elfjähriges Mädchen an der Vogelgrippe H5N1 gestorben. Nun wurde auch der Vater positiv getestet, wie das Gesundheitsministerium des Landes auf Twitter mitteilte. Nach Angaben der Phnom Penh Post hat der 49-jährige Mann keine Symptome.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Das Kind aus der Provinz Prey Veng im Süden des Landes erkrankte Medienberichten zufolge am 16. Februar an Fieber, Husten und Halsschmerzen. Drei Tage später verschlechterte sich sein Zustand, so dass es in eine Kinderklinik in die Hauptstadt Phnom Penh gebracht wurde. Dort testeten die Ärzte das Mädchen auf die Vogelgrippe. Am 22. Februar zeigte der Test, dass das Kind sich mit der hochpathogenen Variante H5N1 angesteckt hatte. Am selben Tag starb das Mädchen.

Anschließend testeten die Behörden zwölf Kontaktpersonen des Kindes, von denen vier über Krankheitssymptome berichtet hatten. Im Ramen dieser Untersuchungen wurde das Virus beim Vater des Kindes entdeckt. Nach Medienberichten war er der Einzige, der bisher positiv getestet wurde. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass es weitere Personen und Tiere untersuchen will.

Wie Vater und Tochter sich infiziert haben, ist derzeit nicht klar. Das Ministerium hatte zuvor darauf hingewiesen, dass in der Nähe des Hauses der Familie eine größere Zahl toter Wildtiere gefunden worden war.

Hochpathogene Varianten des Vogelgrippe-Erregers H5N1 verbreiten sich seit Herbst 2021 in nie dagewesenem Ausmaß unter Vögeln. Zunehmend wird das Virus auch bei Säugetieren entdeckt. Würde sich das Virus an Säugetiere anpassen, könnte ihm womöglich auch der Sprung auf den Menschen leichter gelingen. Bisher gibt es aber keine Hinweise, dass H5N1 die Fähigkeit erworben hat, Menschen leichter zu infizieren. In aller Regel ist für eine Ansteckung ein sehr enger Kontakt zu einem erkranktem Tier notwendig.

So infizierten sich auch während der jüngsten, massiven H5N1-Epidemie unter Vögeln bisher nur wenige Menschen. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit wurden seit Herbst 2021 bis Ende Januar 2023 weltweit fünf Infektionen bei Menschen bekannt. Zwei ereigneten sich in Spanien, je eine trat in Großbritannien, den USA und Ecuador auf. Alle Betroffenen hatten sich durch engen Kontakt zu infiziertem Geflügel angesteckt. In Ecuador musste ein Mädchen stationär behandelt werden; alle anderen Infektionen verliefen asymptomatisch oder mild.

James Wood, Leiter der Abteilung für Veterinärmedizin an der Universität Cambridge, sagte dem britischen Science Media Center, es sei bemerkenswert, wie niedrig die Zahl an menschlichen Infektionen sei. So tragisch der Todesfall des kambodschanischen Mädchens auch sei, er allein signalisiere nicht, dass sich die weltweite Situation plötzlich geändert habe. Dennoch müsste das Virus weiter sorgfältig beobachtet werden.

Kambodscha hatte seit 2014 keine Infektionen mit H5N1 bei Menschen mehr verzeichnet. Zwischen 2003 und 2014 dagegen wurden im Land nach WHO-Angaben 56 Infektionen registriert, 37 Menschen starben.