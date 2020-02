Gesundheitsminister beraten in Rom, erster Fall in Südtirol

Das neuartige Coronavirus breitet sich in Italien weiter aus. Nachdem am Montag die Zahl der bestätigten Fälle in dem Land auf über 220 geklettert war, meldete am Montagabend auch Südtirol den ersten Fall. Der 31-jährige Infizierte hatte sich nach einer Reise in die schwer betroffene Lombardei von sich aus aus bei den Behörden gemeldet, und war zunächst negativ getestet worden, wie das Land Südtirol auf Twitter mitteilte. Erst ein zweiter Test brachte demnach den postiven Befund.

Erster #coronavirus-Fall in Südtirol: Ein junger Mann, der sich kürzlich in der Lombardei aufgehalten hat, wurde beim ersten #Test negativ auf #COVID19 getestet, beim zweiten aber positiv. Nun muss das Ergebnis noch von der obersten Gesundheitsbehörde bestätigt werden. — Land Südtirol (@LandSuedtirol) February 24, 2020

Wie die Tageszeitung in Südtriol berichtete, werden derzeit die Kontaktpersonen des Mannes untersucht. Zudem sei die Probe bereits nach Rom transportiert worden, wo ein dritter Test stattfinden soll. Die Regierung in Südtirol richtete eine Telefonnummer (800751751) ein, unter der sich die Bürger von 8 bis 20 Uhr über die Lage informieren können. So soll garantiert werden, dass die Notrufnummer 112 nur für Notfälle wie hohes Fieber oder schwere Atembeschwerden genutzt wird.

Auch in Spanien gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Ein Mann, der aus der betroffenen italienischen Region Lombardei auf die Kanareninsel Teneriffa gereist war, wurde dort positiv getestet. Es ist der dritte bestätigte Fall in Spanien, in Valladolid auf dem Festland gibt es nach Angaben des Fernsehsenders RTVE zudem einen Verdachtsfall.

Spahn zu Gesundheitsminister-Treffen in Rom

Angesichts der raschen Ausbreitung des Virus will die italienische Regierung an diesem Dienstag mit den Nachbarländern und Deutschland die Lage beraten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reist dazu nach Rom. An dem Treffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem seine Kollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen.

In Italien sind nach Behördenangaben bis zum frühen Montagabend mindestens sieben Infizierte gestorben - alle hatten demnach Vorerkrankungen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei 229. Mehr als 25 Menschen seien auf der Intensivstation. Am Vorabend waren es noch rund 150 gemeldete Infizierte. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa.

In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf.

Gesundheitsminister Spahn sagte am Montag, ein Virus mache an Landesgrenzen nicht halt. Zur Frage, ob auch in Deutschland ganze Städte abgeriegelt werden könnten, meinte er, theoretisch sei Vieles denkbar. Notwendig sei so ein Schritt nicht. "Von der Absage von Großveranstaltungen (...) bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen."

Erwartet wird, dass die Minister bei ihrem Treffen in Rom Reaktionen auf die Ausbreitung des Virus beraten. Der italienische Zivilschutz und die Regierung in Rom hatten sich bereits gegen Grenzschließungen ausgesprochen. Dies sei rechtlich zwar machbar, bringe aber keinen praktischen Nutzen, so der Zivilschutz.

Sinkende Fallzahlen in China

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Montag in Genf, es sei ermutigend, dass die Fallzahlen in China zurückgingen. Von dort wurden rund 500 neue Fälle gemeldet, 71 Menschen starben dort an Covid-19. Die Zahlen aus Italien, dem Iran und Südkorea seien gleichwohl sehr beunruhigend, sagte Ghebreyesus. Nach WHO-Einschätzung handele es sich bislang nicht um eine Pandemie, sondern Epidemien in einzelnen Ländern.

Angesichts der Lage haben mehrere Unternehmen ihre Umsatzprognosen korrigiert, darunter das US-Flugunternehmen United Airlines und Mastercard. US-Präsident Trump bat am Montag den US-Kongress um insgesamt 2,5 Milliarden Dollar, um Maßnahmen zu finanzieren, die die USA vor einer weiteren Verbreitung des Virus schützen sollen.