Von Christina Berndt

Wenn es um den weiblichen Zyklus geht, ist Kate Clancy sofort hellwach. Die Anthropologin von der University of Illinois erforscht, wie sich Stress und Umwelteinflüsse auf die Regelblutung von Frauen auswirken. Logisch, dass Clancy auffiel, wie stark ihre eigene Menstruation nach der Corona-Impfung war. "Es strömt aus mir heraus, als ob ich wieder in meinen 20ern wäre", schrieb sie im Februar auf Twitter und fragte, wie es anderen Frauen ergangen sei. Immer wieder erzählen Frauen seitdem, dass die Corona-Impfung ihre Menstruation beeinflusst habe. Einige haben stärkere Blutungen wahrgenommen, andere einen verschobenen Zyklus. Manche Frauen in den Wechseljahren menstruierten plötzlich wieder. Auch der Berliner Autor Linus Giese, ein trans Mann, fand eines Morgens nach der Impfung Blut in seiner Unterhose - drei Jahre nachdem er mit dem Thema Periode abgeschlossen hatte.