Zehnjährige tot in Heim aufgefunden: Polizei sieht Anzeichen für Tötungsdelikt

Das Mädchen wurde von Angestellten einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel leblos gefunden. Eine Sonderkommission ermittelt.

Von Max Weinhold, Wunsiedel

Im oberfränkischen Wunsiedel ist offenbar ein zehnjähriges Mädchen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Kind bereits am Dienstagmorgen leblos in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung von Angestellten des Hauses gefunden worden. "Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist noch nicht abschließend gesichert", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. Allerdings gebe es Hinweise darauf.

Diese ergaben sich laut einer Mitteilung der Polizei aus der Obduktion des Mädchens, die die Staatsanwaltschaft Hof zur Klärung der Todesursache angeordnet hat. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe "nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens" ergeben. Welche Anzeichen das sind, das wollte die Sprecherin auf Nachfrage zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Eine Sonderkommission der Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Die Polizei teilte weiter mit, das Mädchen sei am Dienstag gegen 9 Uhr in einem Zimmer des Heims gefunden worden. Notärzte hätten nur noch seinen Tod feststellen können. Spezialisten hätten im Anschluss "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen" durchgeführt.

"Das ist ein Schock für unsere Stadt", sagte Manfred Söllner, Wunsiedels zweiter Bürgermeister, der SZ. "Die Leute hier sind zutiefst erschüttert. Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei den Mitbewohnern des Mädchens und den Angestellten in dem Heim - insbesondere bei denen, die das Mädchen leblos aufgefunden haben." Seelsorgerische Hilfsangebote könne die Stadt in diesem Fall nicht organisieren, weil die Einrichtung eine kirchliche sei, sagte Söllner.

Die Einrichtung, das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef, gehört zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg. Laut Auskunft auf der Internetseite der Einrichtung wohnen in dem Heim Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, "die nicht oder nicht dauerhaft in ihrer Familie leben können. In St. Josef unterstützen und begleiten wir die jungen Menschen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden".