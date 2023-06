Ein Spaziergänger ist in Unterfranken Polizeiangaben zufolge dank seines Smartphones einem Raubüberfall entkommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten ein 14- und ein 17-Jähriger den 25 Jahre alten Spaziergänger am Montag in Würzburg im Ringpark aufgefordert, ihnen eine Zigarette, Geld und seinen Rucksack auszuhändigen. Dann habe einer der Räuber versucht, dem Mann seinen Rucksack zu entreißen.

Das Opfer wehrte sich und verständigte per Sprachbefehl auf dem Smartphone die Polizei. Als die jugendlichen Angreifer den Satz "Hey Siri, rufe die Polizei an" hörten, seien sie sofort geflohen, sagte ein Polizeisprecher. Kurze Zeit später stellten die Polizisten die beiden Räuber und nahmen sie vorläufig fest.