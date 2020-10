Von Johann Osel

Martialisch ist eins der Fotos, mit denen sich Fabian D. im Netz präsentierte, in Chatkanälen von Gleichgesinnten. Ein junger Mann, etwas stämmig, man sieht mit scharfem Blick seinen Bauch, der sich unter dem Flecktarnanzug abzeichnet. Er befindet sich am Waldrand und hält ein Sturmgewehr im Anschlag; es könnte auch eine Attrappe sein. Eine Totenkopfmaske ist über sein Gesicht montiert. Kampfbereitschaft will er damit bekunden, im Kampf für die weiße Rasse und gegen Andersdenkende. Auf einem anderen Chatbild, das den 22-Jährigen zeigen soll, ist sein Gesicht auch verhüllt, er trägt Sonnenbrille. Klar zu erkennen ist dagegen der Mann, dessen Konterfei er in einem Rahmen vor seine Brust hält: Adolf Hitler.