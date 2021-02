Wie man sich mehr Glückshormone verpasst

Die Pandemie zehrt an den Nerven. Wie bleibt man da motiviert? Psychologin Cordula Nussbaum erklärt, warum Zukunftspläne gerade nicht sinnvoll sind, was eine Wohlfühl-Liste ist und warum es in Momenten des Frusts hilft, singend draußen rumzulaufen.