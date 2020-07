In Landshut wohnt ein ehemaliger bayerischer Polizist, der in die Drohschreiben-Serie "NSU 2.0" verwickelt sein soll.

Von Florian Flade und Lisa Schnell

Die Waffen hatte Hermann S. hinter Schränken versteckt und das recht professionell. Die Polizei sollte sie nicht finden, die Polizei aber fand sie doch. Zwei Pistolen und eine Pumpgun nahm sie mit und dazu noch Schlagstöcke und Pfeffersprays. Alles Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Gegen Hermann S. ermittelt deshalb nun auch noch die Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Es ist ein Zufallsfund, der für einige ein anders Licht auf einen weiteren, viel schwerwiegenderen Vorwurf wirft, dem S. sich ausgesetzt sieht.

Vergangenen Freitag waren der pensionierte Polizist aus Landshut und seine Frau kurzzeitig festgenommen worden, und zwar als Verdächtige im Ermittlungsverfahren um anonyme Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0". Mit diesem Kürzel sind die sehr wahrscheinlich aus der rechtsextremen Szene stammenden Drohmails versehen, die seit etwa zwei Jahren an fast 30 Menschen versandt werden. Deshalb durchsuchten Polizisten sein Haus, wo sie dann zufällig die Waffen fanden.

Auf S. kamen die Ermittler, weil die letzte Woche verschickten Drohungen nicht wie bislang üblich über einen E-Mail-Account beim russischen Anbieter Yandex verschickt wurden, sondern von einem Anbieter für verschlüsselte E-Mails aus der Schweiz unter der Mail-Adresse "eugen.prinz1945@protonmail.com". Prinz Eugen war Oberbefehlshaber im Großen Türkenkrieg von 1697 und ist eine Heldenfigur der rechten Szene. Das Pseudonym ist in der rechten Szene beliebt und wird auch von S. aus Landshut benutzt. Ob er wirklich hinter der E-Mailadresse steckt, ist nicht klar. Er selbst streitet das ab. In Ermittlerkreisen wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei S. allenfalls um einen Trittbrettfahrer handelt, nicht aber um den Hauptverdächtigen im NSU 2.0-Fall.

Grund genug, sich Hermann S. einmal genauer anzusehen. S. ist Sportschütze und besitzt auch zwei legale Waffen, die er regelkonform in einem Waffenschrank aufbewahrte. Illegal seien allerdings die zwei Pistolen und die Pumpgun, da es "für jede Waffe eine eigenständige Genehmigung braucht", so ein Sprecher der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Unter Vorbehalt nennt er einen Strafrahmen von einem Jahr bis fünf Jahren Freiheitsentzug. Es handele sich dabei nicht mehr nur um ein Vergehen, sondern um ein Verbrechen.

Bis jetzt war S. in Landshut durchaus bekannt, allerdings nicht als Waffennarr oder gewaltbereit, sondern als einer, der die Zeitung mit Leserbriefen bombardiert und auf mehreren Internetplattformen fremdenfeindliche und beleidigende Artikel verfasst. "Er hetzt gerne andere auf, aber er ist nicht der Macher", so die Einschätzung von Anja König, SPD-Stadträtin und eine, die S. seit Jahren beobachtet und selbst im letzten Bundestagswahlkampf Drohbriefe bekam. Der Absender ist unbekannt. Dass ein Mann mit den Ansichten von S. auch noch illegale Waffen bei sich zuhause versteckt, findet sie allerdings mehr als beunruhigend: "Das ist eine tickende Zeitbombe."

S. schreibt etwa für das neurechte Internetportal Political Incorrect, das vom bayerischen Verfassungsschutz als islamkritisch eingestuft, aber nicht beobachtet wird. Vor dem Hintergrund des Waffenfundes erscheint ein Beitrag aus dem Jahr 2017 besonders brisant. Er trägt die Überschrift: "Warum ich die AfD wähle", der Autor hat zumindest den gleichen Namen wie Hermann S. Er äußert seine Angst, dass die Gewaltattacken in Deutschland aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen zunehmen werden und blickt "neidisch zu unseren tschechischen Nachbarn". Dort nämlich ermögliche die Regierung "jedem tschechischen Staatsbürger den Erwerb einer Waffe zur Selbstverteidigung". Die SZ wollte S. mit dem Beitrag konfrontieren, erhielt allerdings keine Antwort.

Sicher aus seiner Feder stammen allerdings Beiträge, die S. unter Klartext.la veröffentlichte, einer Plattform des CSU-Stadtrats Rudolf Schnur. 2015 schrieb S. dort von einer drohenden "German Rape Wave", einer "deutschen Vergewaltigungswelle", die er als Folge der hohen Zuwanderungszahlen ausmachte. Damals verteidigte Schnur den Text in der Landshuter Zeitung als legitim im Sinne der Meinungsfreiheit. Nun nennt er ihn "harter Tobak". Schon 2015 habe er sich von S. als Autor getrennt, der dann einen eigenen Blog mit ähnlichen Inhalten ("Kommen mit den Flüchtlingen auch die Seuchen?) startete.

Laut der Staatsanwaltschaft Landshut wurden gegen S. vier Mal Verfahren eingeleitet wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und, weil er unrechtmäßig Ton- oder Filmaufnahmen gemacht haben soll. Alle Verfahren wurden eingestellt. S. ist in der Vergangenheit strafrechtlich nicht aufgefallen. Außer einem Vermerk, dass gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt wird, ist S. den Verfassungsschützern bis jetzt nicht als Extremist bekannt. Auch sein Blog wird laut einem Sprecher nicht beobachtet. Er werde als "islamkritisch, aber nicht extremistisch" eingestuft, sagt dieser, ohne S. als Betreiber zu bestätigen. Es gebe aber auch "Inhalte, die als verfassungsfeindlich eingestuft werden", weil sie etwa Migranten pauschal herabwürdigten.

S. selbst war trotz mehrmaliger Anfragen der SZ am Mittwoch nicht zu erreichen. In vorherigen Gesprächen wies er die Vorwürfe gegen ihn allesamt zurück. Mit den Drohmails habe er nichts zu tun. Auch wenn er die Meinungen von Linken und Grünen nicht teile, würde er sie nie auf solche Weise bedrohen. Zudem sei das nicht seine Schreibe: "Wenn ich etwas schreibe, dann mit dem Florett, und diese Mails sind mit der Steinaxt geschrieben." Dass man ihm "so einen Mist" zutraut, sei "beleidigend." Er sei überzeugt, dass ihm jemand etwas anhängen wolle. In letzter Zeit seien sehr seltsame Dinge passiert. So habe er Essen geliefert bekommen, dass er nicht bestellt hatte. Er kooperiere mit der Polizei, hoffe aber, dass er schnell seinen Computer und sein Handy wiederbekomme.

Neben den Ermittlungen wurde gegen ihn zudem ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Im schlimmsten Fall könnte ihm seine Pension aberkannt werden.