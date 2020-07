Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke, Berlin

In dem Ermittlungsverfahren um anonyme Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" ist im bayerischen Landshut zwischenzeitlich ein pensionierter Polizist als Verdächtiger festgenommen worden. Am Freitag befragten Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt den 63-Jährigen. Hintergrund ist offenbar, dass die Mailadresse, von der aus in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, sowie ihre Fraktionskolleginnen Sevim Dağdelen und Akbulut Gökay bedroht worden waren, ein Pseudonym beinhaltet, das dieser Polizist seit Längerem im Internet verwendet.

Der Ex-Polizist, der unter anderem für das neurechte Internetportal Politically Incorrect schreibt und ein eigenes Blog betreibt, beteuerte im Gespräch mit Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR, er habe nichts mit den "NSU 2.0"-Drohmails zu tun und wisse auch nicht, wer dahinterstecke. Jemand wolle offenbar gezielt die Polizei auf eine falsche Spur lenken. Die Drohschreiben an diverse Politikerinnen, Künstlerinnen und Journalistinnen nannte er "widerlich" und ergänzte, er hoffe, dass man die Verantwortlichen finden werde. Er kooperiere außerdem vollumfänglich mit der Polizei, die derzeit seinen Computer auswerte. Sein Smartphone indes ist nicht beschlagnahmt worden.

Der Ex-Polizist, der in den vergangenen Jahren verschiedentlich wegen rechtsmotivierter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten sein soll, wurde nach der Befragung wieder freigelassen, ebenso wie seine 55 Jahre alte Frau, die ebenfalls als Verdächtige befragt wurde. Einen Haftbefehl beantragten die Ermittler nicht. In Kreisen der Ermittler wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass es sich bei den beiden - sofern sie denn wirklich hinter der "NSU 2.0"-Mail an die drei Linkenpolitikerinnen stecken - um den oder die Haupttäter handelt, mit denen die Serie der Bedrohungen begann. Vielmehr handele es sich vermutlich um Trittbrettfahrer.

Bereits seit Wochen vermutet die hessische Justiz, dass sich hinter einer ganzen Reihe der Drohschreiben eben solche Trittbrettfahrer verbergen. Die Zahl der mit "NSU 2.0" unterzeichneten Mails hat in den vergangenen Wochen stark zugenommen und wird inzwischen auf mehr als 70 beziffert. In dem Schreiben an die drei Linkenpolitikerinnen von vergangener Woche hatte es geheißen: "wir wissen wo ihr steckt (...) kennen all eure Familienmitglieder". Private Daten der Betroffenen waren darin allerdings nicht enthalten, anders als in früheren Drohmails etwa an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız. Dort standen in einem ersten, mit NSU 2.0 gezeichneten Drohschreiben im August 2018 Adressdaten, die nicht öffentlich zugänglich waren und die, wie sich herausstellte, kurz zuvor an einem Polizeicomputer in Frankfurt abgefragt worden waren.

Inzwischen ermitteln beim hessischen Landeskriminalamt mehrere Dutzend Beamte in diesem Fall, zu dessen Betroffenen auch die Kabarettistin Idil Baydar und mehrere Landespolitikerinnen zählen.