Nach den Enthüllungen über die hochrangige NS-Vergangenheit des Komponisten Paul Winter wird in dessen Geburtsstadt Neuburg an der Donau über Konsequenzen diskutiert. Am Dienstag kündigte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) im Stadtrat an, die Biografie Winters zunächst noch mal durch einen Historiker durchleuchten lassen zu wollen. Zuvor hatte der Ortsverband der Grünen "eine Neubewertung seiner Ehrenbürgerschaft und der Straßenbenennung sowie der Benennung der Paul-Winter-Realschule" gefordert. Auch die CSU wollte den Umgang mit Winter überdenken, der in Neuburg bislang in vielfältiger Form geehrt wurde.