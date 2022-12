Elisabeth "Lisa" Gall ist ausgebildete Physiotherapeutin. Der Beruf mache ihr Spaß, sagt sie - trotzdem hat sie mit 61 Jahren den beruflichen Neustart gewagt: Seit Herbst macht sie eine Maurerlehre bei Falk Bau in Ehenfeld (Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach).

Mit 61 Jahren fängt Lisa Gall eine Maurerlehre an. Statt in ihre eigene Physio-Praxis fährt sie nun auf den Bau, sitzt mit Jugendlichen in der Berufsschule und ist älter als die Lehrer. Ein Gespräch über Freiheit, Mut und das Glück des Handwerks.