Nach einem Ski-Unfall mit einer verletzten Urlauberin in Garmisch ermittelt die Polizei gegen einen Einheimischen. Die 46 Jahre alte Frau fuhr am Donnerstagnachmittag die vom alljährlichen Skiweltcup bekannte Kandahar-Piste hinunter, wie die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Freitag mitteilte.