Eine Millionen Schutzmasken pro Tag: So viele sollen laut Bayerischer Staatsregierung benötigt werden, sobald die Ausgangsbeschränkungen sich lockern. Doch woher sollen all die Masken kommen?

Die bayerische Staatsregierung will vorbereitet sein für die Zeit danach. Deshalb sollen bald mindestens eine Million Schutzmasken pro Tag im Freistaat zur Verfügung stehen. Diese Zielgröße wurde der Süddeutschen Zeitung aus Regierungskreisen genannt. Sie gilt für den Zeitraum, wenn die rigiden Ausgangsbeschränkungen gelockert würden, also frühestens vom 20. April an.

Je mehr Bewegungsfreiheit die Menschen wieder erlangten, desto wichtiger werde der Schutz bei Kontakten im Alltag, heißt es. Dann beginne die Phase, in der sogenanntes Smart Distancing entscheidend sei. Für diese Zeit erwägt auch Bayern eine Maskenpflicht, generell oder an bestimmten Orten, etwa am Arbeitsplatz oder in Supermärkten. Deshalb müsste praktisch die ganze Bevölkerung - Bayern hat etwa 13 Millionen Einwohner - mit Schutzmasken versorgt werden. Und das immer wieder, denn Schutzmasken dürfen nur für kurze Zeit getragen werden.

Am Dienstag sprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von einem "Notstand". Denn die Masken sind knapp. "Erschreckend" nennt etwa die Arbeiterwohlfahrt die Situation in ihren Alten- und Pflegeheimen. In der Staatskanzlei, heißt es, liege der Fokus deshalb vor allem auf einer Frage: Woher sollen all die Masken kommen?

Noch kommen die Lieferungen aus China. Aber es ist unsicher, ob das so bleibt

Noch bestreitet Bayern nach SZ-Informationen einen Großteil des Bedarfs über Bestellungen bei Händlern vor allem aus China. Es besteht allerdings die Befürchtung, dass China in Zukunft vermehrt darauf achten werde, seinen eigenen Bedarf zu decken. Dazu kommt, dass nahezu die ganze Welt Schutzausrüstung bestellt und es deshalb zu erheblichen Lieferengpässen kommen kann.

Vor zwei Wochen etwa sollen in der Staatskanzlei die Sorgen groß gewesen sein, dass die Schutzausrüstung nur noch 14 Tage reicht, wenn versprochene Lieferungen nicht kämen. Sie kamen, und in der Regierung zeigt man sich zuversichtlich, dass sie auch weiterhin täglich eintreffen. Mit Sicherheit sagen aber kann das niemand. Deshalb hat Bayern das Ziel, eine "Notfallwirtschaft" aufzubauen, also selbst Schutzausrüstung oder sogar Beatmungsgeräte zu produzieren.

Dazu werden auch ungewöhnliche Wege beschritten. So verteilt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Vliesrollen in den Landkreisen und fordert zum Selbstnähen von Masken auf. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen Firmen oder etwa Pflegeeinrichtungen so sechs Millionen Masken selbst produzieren. Um eine bessere Qualität, sogenannte FFP2-Masken, herzustellen, braucht es allerdings eine Zertifizierung. Sowohl das "effektive Selbstnähen" als auch die Produktion durch bayerische Firmen sollen weiter hochgefahren werden. Derzeit sei man in der Abstimmung mit Firmen, die bereit seien, ihre Produktion auf Schutzkleidung umzustellen.

Auch über die Herstellung von Beatmungsgeräten spreche man mit Unternehmen. Die technische Seite sei einfacher zu realisieren als die notwendige Zertifizierung. Bis die Produktion "Made in Bavaria" anläuft, dürften indes Wochen vergehen. Dann aber soll die Produktionsmenge nach oben offen sein. Ein Bundesamt für Schutzkleidung, das die Verteilung zentral steuert, sieht die Staatskanzlei skeptisch. Es brauche keine zusätzlichen Strukturen, die Zuständigkeit liege ohnehin bei den Ländern.