Ein Bild aus einem Video des Pentagons: US-Kampfpiloten haben ein Flugobjekt aufgenommen, dessen ungewöhnliche Manöver die Gesetze der Physik in Frage zu stellen scheinen.

Von Patrick Wehner, Würzburg

Noch vor ein paar Jahren existierte eine Art ungeschriebenes Naturgesetz in der Wissenschaft. Wenn man seine Uni-Karriere schnell und nachhaltig in den Sand setzen wollte, dann gab es dafür wenig geeignetere Themen als die Forschung zu Ufos. Außer vielleicht noch Arbeiten zur Hohlerde oder dem Bernsteinzimmer. Doch nicht nur der Name für Ufos hat sich geändert - man spricht nun von UAPs (Unidentified Aerial Phenomenon, deutsch: unbekannte Himmelsphänomene, Anm. d. Red); auch die Perspektive auf Phänomene, die sich auf den ersten Blick kaum oder gar nicht erklären lassen, ist inzwischen eine andere.