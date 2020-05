In der Krise ist Markus Söder in die Rolle des Staatsmanns geschlüpft und einer wie Söder weiß das zu zelebrieren. Es ist CSU-Parteitag und statt in einer Messehalle am Pult zu stehen, hält Parteichef Söder seine Rede im Sitzen, am Schreibtisch. Kein Publikum, nur eine Kamera, im Hintergrund weiß-blaue Flaggen. So weit, so staatsmännisch. Aber dann ist da halt diese Tasse, die Söder neben seinem Manuskript positioniert hat. Ein Detail, das man bisher eher nicht der Standardrequisite eines Staatsmann-Settings zugeordnet hat. Eine Star-Trek-Tasse, sehr bunt, darauf abgebildet: William Shatner als Captain Kirk, Leonard Nimoy als Mr. Spock. Eine Panne? Hat Söder vergessen, die Tasse beiseitezuschieben?

Nun, wer Söder kennt, der weiß, dass bei diesem Mann nichts Zufall ist. Und dass er eine respektable Tassensammlung besitzt, die er gern herzeigt, indem er die Tassen auffällig unauffällig auf dem Tisch platziert, bei Interviews, bei Kabinettssitzungen, die Motive wechseln regelmäßig: mal Star Trek, mal Star Wars, mal Captain America. Die Tassen sagen: Ich bin Staatsmann, aber immer noch Mensch. Oder will Science-Fiction-Fan Söder uns doch mehr sagen, als er bei seiner Parteitagsrede mehrmals sehr demonstrativ an der Star-Trek-Tasse nippt? Ein Hinweis, dass er doch nach den Sternen greift, obwohl er dauernd betont, er habe kein Interesse an einer Kanzlerkandidatur? Sogar William Shatner, der Kirk-Darsteller, hat Notiz von Söders Tasse genommen. Ein deutscher Journalist hat ihn auf Twitter darauf aufmerksam gemacht. Die Reaktion war kurz darauf unter dem Tweet zu lesen: William Shatner gefällt das.