Vor einigen Jahrzehnten hatte sich in einem Grenzlanddorf die Lisi erhängt. Der Bäuerin war wohl alles zu viel geworden. "D'Lisi hod sich ghengt!", raunten sich alle Dörfler betroffen zu, aber Augenzeugen der Tragödie wussten auch, dass die Lisi noch am Leben war. Denn der abgewetzte Kälberstrick, den sie am Silorand befestigt hatte, riss bei ihrem Unterfangen ab. Die Lisi hatte zwar noch den Strick um den Hals, aber sie kam fast unversehrt am Bretterboden zum Stehen. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrer Notlage und schenkte ihr damit ein noch langes Weiterleben.