Postkarten zu verschicken ist längst ein nostalgischer Akt aus vergangenen Zeiten. Die Lieben daheim verfolgen heute live in den sozialen Medien, wo man gerade Urlaub macht. Und alle anderen sehen, wo in Bayern die besten Motive zu knipsen sind. Die Jagd aufs spektakulärste Urlaubsfoto führt in einigen Regionen zu Problemen. Die beliebtesten Flecken in Bayern werden schier überrannt. Eine Auswahl von Motiven, auf die verzichtet werden kann: