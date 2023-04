Glosse von Roman Deininger

München, 14. April. Der sogenannte Hartmann-Hype schlägt sich jetzt auch in den Umfragen nieder. Ein knappes halbes Jahr vor der bayerischen Landtagswahl liegen die Grünen mit 51 Prozent erstmals klar vor der CSU mit 24. Bei einer Direktwahl würden 94 Prozent der Befragten den Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann zum Ministerpräsidenten wählen. Hartmann hatte vor wenigen Tagen einen spektakulären Wahlkampf-Coup gelandet, als er bei Spotify eine eigene Playlist ("hartmannsongs") präsentierte. Einem von Hartmanns Lieblingsliedern - "Karl der Käfer" von der Gruppe Gänsehaut aus dem Jahr 1983 - gelang der sensationelle Wiedereinstieg in die deutschen Charts auf Platz 1.

Hartmanns handwerklich revolutionäre Kampagne elektrisiert seit Wochen die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat. Bei Instagram präsentiert Hartmann halbappetitliche Fotos wechselnder Speisen unter dem Hashtag #hartmannisst, die Zahl seiner Follower ist von 5600 auf eine knappe Million gestiegen. Bei einer Tour durch bayerische Kinos erzählt er unter dem Titel "Hartmann persönlich" aus seinem Leben und spricht etwa berührend offen über seinen Filmgeschmack ("Star Wars", "Star Trek", "Wackersdorf"). Sein Podcast "Auf eine grüne Tasse" wird wöchentlich von mehr als zwanzig Millionen Deutschen heruntergeladen.

Kommunikationsexperten gehen davon aus, dass der Hartmann-Hype auch mit den beiden Hunden zu tun hat, die er sich kürzlich angeschafft hat, Dolly und Hella. Zudem übernahm er bei einem Besuch im Tierheim Feucht die Ehrenpatenschaft für die Mischlingshündin Shanti. Als Schlüsselmoment gilt auch die Eröffnung des Nürnberger Volksfests: Dort sang Hartmann mit der Menge im Zelt "Layla", "Karl der Käfer" und "Sonne statt Reagan". Der SZ sagte er hinterher: "Ehrlicherweise kenne ich die Umfragen nicht. Aber das ist einfach Lebensfreude pur."

Amtsinhaber Markus Söder (CSU) ließ mitteilen, er habe "Respekt" für Hartmanns "originelle Ideen". Der Hartmann-Hype werde aber nicht halten: "Ohne seriöse Sachpolitik kannst du in Bayern keine Wahl gewinnen." Grünen-Chefin Eva Lettenbauer wies den Vorwurf zurück: "Was die Umfragen vor allem zeigen, ist doch die riesige Zustimmung der BürgerInnen zum Ausbau des Schwimmunterrichts in der Grundschule." Die grüne Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze twitterte: "Wir Grüne freuen uns mega auf fünf Jahre mit Ludwig als Ministerpräsident, bevor wir den notwendigen personellen Wandel einleiten."