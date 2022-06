Der Abgeordnete Klaus Steiner rät deutschen Produktköniginnen, am besten Bikini und String zu tragen, um ihre Chancen bei der Suche nach einem "Prinzen" zu erhöhen. Er fand's wohl lustig. Die Frauen nicht. So wie Parteichef Markus Söder.

Von Andreas Glas

Da sitzen sie dann, zwei Frauen mit Krönchen im Haar, und können nicht fassen, was passiert ist. "Ganz schlimm", sagt Carolin Lehner nach dem Festempfang, draußen vor dem Traunsteiner Kulturforum. Sie habe erst überlegt, "ob ich wirklich richtig gehört habe", sagt Raphaela Müller. Lehner, 30, ist Rottaler Mostkönigin, Müller, 22, ist Apfelkönigin in Sankt Wolfgang im Kreis Erding. So steht es, kunstvoll eingestickt, auf den Schärpen, die sie um ihre Schultern tragen - wie all die anderen Produktbotschafterinnen, die sich beim Deutschen Königinnentag in Traunstein treffen. Sexistischer gehe es nicht, sagt Carolin Lehner. "Brutal", sagt Raphaela Müller.