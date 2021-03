Bayern erinnert an seine 13 020 Corona-Toten

Landtag und Staatsregierung gedenken an diesem Dienstag um 14 Uhr gemeinsam der Toten der Corona-Pandemie. "Wir wollen gemeinsam innehalten, den Menschen, die hinter den täglich veröffentlichten Zahlen stehen, ein Gesicht geben und unserem Mitgefühl Ausdruck verleihen", teilte Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit. 13 020 Menschen sind in Bayern bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag mitteilte. Aigner wird bei der Veranstaltung im Plenarsaal des Landtags sprechen, ebenso wie Ministerpräsident Markus Söder und die frühere Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler, die dem Bayerischen Ethikrat vorsitzt. Jeder Tote schmerze, jeder Verlust wiege unendlich schwer, sagte Söder. Der Gedenkakt ist hier live zu sehen.

Söder hat für den Dienstag bayernweit Trauerbeflaggung angeordnet, um 14 Uhr läuten die tiefsten Glocken der Nürnberger Innenstadtkirchen. Außerdem soll um 14.30 Uhr in einer landesweiten Schweigeminute der Opfer der Pandemie gedacht werden.