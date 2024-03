Ein wesentliches Spezifikum von Nürnberger Bratwürsten ist, da ist sich Rainer Heimler sicher, ihre kleine Größe: Sieben bis neun Zentimeter dürfen sie lang sein. Für den Vorsitzenden des Schutzverbands Nürnberger Bratwürste eine so herausragende Eigenschaft, dass er der Meinung ist, dass alle Bratwürstchen dieser Größe in Europa automatisch mit Nürnberg assoziiert werden. Deswegen stört er sich an den "Mini Rostbratwürstchen" der Firma Ostermeier und klagt. Sowohl das "Mini" im Namen als auch der Zusatz "chen" würden dem europäischen Durchschnittsverbraucher eine Nürnberger Herkunft suggerieren, obwohl die Firma aus dem niederbayerischen Geiselhöring kommt.