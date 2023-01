Denkmalschutz in Bayern

Sportliche Reminiszenz: Aufnahme der historische Radrennbahn in Nürnberg am Reichelsdorfer Keller, die abgerissen werden soll.

Der Landesverein für Heimatpflege hat über den "Abriss des Jahres" abstimmen lassen. Das Rennen um die größte denkmalpflegerische Schandtat machte die historische Rennbahn in Nürnberg-Reichelsdorf. Für welche anderen Baudenkmäler es noch einen Funken Hoffnung gibt.

Von Hans Kratzer und Olaf Przybilla, München

Der "Abriss des Jahres 2022", das ist die gute Nachricht, ist noch gar nicht vollzogen. Der Landesverein für Heimatpflege freilich hatte durchaus Anlass, die historische Rennbahn in Nürnberg-Reichelsdorf auf seine Liste möglicher denkmalpflegerischer Schandtaten aufzunehmen und darüber abstimmen zu lassen. Immerhin hat Nürnbergs Stadtrat in einer Sitzung kurz vor Weihnachten das Totenglöckchen geläutet für das identitätsstiftende Bauwerk. Lediglich ein einziger Stadtrat stimmte gegen den Abriss einer Rennbahn, die Denkmalschützer für in Deutschland einzigartig erklärt haben.