Andrea Tandler soll sich bei ihren Vermittlerdiensten für teure Maskendeals auf gute Beziehungen in konservative Kreise berufen haben - und auf ihren Vater, den früheren CSU-Minister. Die Staatsanwaltschaft hat Telefonate abgehört, Handys und Chat-Gruppen ausgewertet - was ist da gelaufen?

Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Die Geschichte der CSU ist reich an Skandalen. Aber dass ein Familienmitglied eines langjährigen CSU-Spitzenpolitikers von der Polizei monatelang abgehört wird, um einem schwerwiegenden Verdacht nachzugehen, kommt nicht alle Jahre vor. Die Staatsanwaltschaft München I ließ in einer der Maskenaffären zahlreiche Telefonate von Andrea Tandler belauschen, einer Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler. Die Tochter hatte bei der Vermittlung von Maskendeals zusammen mit einem Partner sagenhafte 48 Millionen Euro an Provisionen kassiert. Das Geld stammte letztlich aus Steuermitteln.